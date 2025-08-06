Россиянам рассказали, сколько стоят домашние заготовки

Чаще всего покупали стеклянные банки, крышки и уксус. В среднем россияне потратили на такие покупки на 8% больше, чем летом 2024 года.
С июня по июль продажи банок выросли на 9%, крышек — на 13%, закаточных машинок — на 6%, уксуса — на 9%. Особенно популярны банки объемом 0,5 и 0,75 л, а также трехлитровые — для варенья и компотов. Год назад крупные банки не входили в топ покупок. Наибольшим спросом пользовались металлические крышки в упаковках по 50 штук и закаточные машинки- «улитки».
Средний чек на банки составил 571 рубль (плюс 10% за год), на крышки — 367 рублей (плюс 7%), на машинки — 981 рубль (рост на 11%).
Маркетплейс Wildberries дополнил: в несколько раз выросли продажи стерилизаторов, специй для засолки и маринадов. Интерес к крышкам вырос на треть, но спрос на стеклянную тару почти не изменился — россияне чаще используют банки повторно. На 6% сократились продажи дубовых бочек.
На «Авито» продажи готовых солений выросли на 61%. Вдвое чаще покупали маринованные грибы, спрос на квашеную капусту вырос на 74%, на соленые огурцы и кабачковую икру — заметно.