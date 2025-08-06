Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, сколько стоят домашние заготовки

Летом 2025 года спрос на товары для домашнего консервирования оказался выше, чем в прошлом году, сообщили «Известиям» в компании «Платформа ОФД».

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

Чаще всего покупали стеклянные банки, крышки и уксус. В среднем россияне потратили на такие покупки на 8% больше, чем летом 2024 года.

С июня по июль продажи банок выросли на 9%, крышек — на 13%, закаточных машинок — на 6%, уксуса — на 9%. Особенно популярны банки объемом 0,5 и 0,75 л, а также трехлитровые — для варенья и компотов. Год назад крупные банки не входили в топ покупок. Наибольшим спросом пользовались металлические крышки в упаковках по 50 штук и закаточные машинки- «улитки».

Средний чек на банки составил 571 рубль (плюс 10% за год), на крышки — 367 рублей (плюс 7%), на машинки — 981 рубль (рост на 11%).

Маркетплейс Wildberries дополнил: в несколько раз выросли продажи стерилизаторов, специй для засолки и маринадов. Интерес к крышкам вырос на треть, но спрос на стеклянную тару почти не изменился — россияне чаще используют банки повторно. На 6% сократились продажи дубовых бочек.

На «Авито» продажи готовых солений выросли на 61%. Вдвое чаще покупали маринованные грибы, спрос на квашеную капусту вырос на 74%, на соленые огурцы и кабачковую икру — заметно.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше