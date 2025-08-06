Россиянам рассказали, сколько стоят домашние заготовки

С июня по июль продажи банок выросли на 9%, крышек — на 13%, закаточных машинок — на 6%, уксуса — на 9%. Особенно популярны банки объемом 0,5 и 0,75 л, а также трехлитровые — для варенья и компотов. Год назад крупные банки не входили в топ покупок. Наибольшим спросом пользовались металлические крышки в упаковках по 50 штук и закаточные машинки- «улитки».