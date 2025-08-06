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«Срамота! Проветривает пятую точку»: в Крыму осудили туристку за наряд в общественном транспорте

В Крыму откровенный наряд туристки вызвал шквал возмущения.

Источник: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/Vk

В Крыму нередко осуждают отдыхающих, которые щеголяют своими прелестями за пределами пляжей. «Вот в таком виде отдыхающие ездят в общественном транспорте» — фото с такой подписью за короткое время собрало три сотни лайков и почти столько же комментариев.

Пользователи не скупились на эмоции: одни осуждали пассажирку автобуса в купальнике и платье-сеточке, другие же оставляли более нейтральные комментарии: «Целлюлитный вид»; «Ни стыда, ни совести! Срамота! Стало жарко, и решила проветрить пятую точку»; «Сексуальная штучка»; «Телеса выглядят печально»; «Что, теперь женщины должны паранджу носить?!»; «Все мы разные, кто-то считает нормой так одеваться, кого это бесит»; «Задний мост на показ».

Нужно отметить, что в городах полуострова по-разному относятся к «обнаженке»: в Севастополе к внешнему виду относятся более придирчиво, чем в Симферополе. Важно, чтобы претензии к одежде не переходили в жесткие разборки, как это случилось в Евпатории.