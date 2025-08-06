«Срамота! Проветривает пятую точку»: в Крыму осудили туристку за наряд в общественном транспорте

Нужно отметить, что в городах полуострова по-разному относятся к «обнаженке»: в Севастополе к внешнему виду относятся более придирчиво, чем в Симферополе. Важно, чтобы претензии к одежде не переходили в жесткие разборки, как это случилось в Евпатории.