В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого

Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию «Франко-российский альянс», а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Трубецкой — почетный профессор Московского государственного университета.