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В Москве началось отпевание князя Александра Трубецкого

Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Отпевание князя Александра Трубецкого проходит в Донском монастыре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Князь Александр Александрович Трубецкой скончался 30 июля в Москве в возрасте 78 лет.

Отпевание проходит в большом соборе Донской иконы Божией Матери.

В храме установлены венки от МИД РФ, полномочного представителя президента РФ в СФО, Фонда Андрея Первозванного, Фонда наследия Русского зарубежья, от губернатора Брянской области, от Дома Русского зарубежья имени А. Солженицына, от Россотрудничества.

Проститься с князем пришли политолог Наталья Нарочницкая, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, генерал-лейтенант Леонид Решетников, представители Дома русского зарубежья, представители Объединения памяти императорской гвардии, председателем которого был Трубецкой.

Князь будет похоронен в Донском монастыре в усыпальнице родственной династии Голицыных.

Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, оказавшегося в эмиграции после Гражданской войны. Князь возглавлял ассоциацию «Франко-российский альянс», а также поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей. Трубецкой — почетный профессор Московского государственного университета.