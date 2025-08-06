В Новосибирске идет ремонт Бердского шоссе от Матвеевки до проспекта Строителей

В Новосибирске начался масштабный ремонт дорог. Сейчас рабочие приводят в порядок Бердское шоссе — участок от остановки «Матвеевка» до проспекта Строителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Работы идут по крупному муниципальному контракту. Ремонт выполняется по ночам, чтобы не мешать движению: срезают старый асфальт, обновляют люки и ливневки, укладывают новое покрытие и наносят разметку.
Кроме Бердского шоссе, ремонтируют улицы Большевистскую и Адриена Лежена. Вскоре начнутся работы на улицах Ползунова, Кошурникова, Николая Островского, а также на Каменском и Толмачевском шоссе.