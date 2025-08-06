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Омичи стали чаще вызывать скорую помощь

В последнюю неделю отмечен рост вызовов.

Источник: РИА "Новости"

Омская станция скорой медицинской помощи раскрыла динамику вызовов за последний месяц.

Так, по данным БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», за период с 28 июля по 3 августа 2025 года бригады выполнили 5 946 вызовов, что на 5,5% больше, чем неделей ранее (21−27 июля), когда было зарегистрировано 5 642 обращения. Среднесуточная нагрузка увеличилась с 806 до 850 вызовов в день, достигнув максимального значения за последний месяц.

Динамика показывает колебания нагрузки: на неделе 7—13 июля зафиксирован 5 701 вызов (-5,2% к предыдущему периоду) при 814 вызовах в день; 14—20 июля — рост до 5 822 вызовов (+0,2%) и 832 вызова среднесуточно; 21—27 июля — снижение до 5 642 вызовов (-3%) при 806 вызовах в день. Количество госпитализаций показывает обратную динамику: 7—13 июля — 2 304 случая, 14—20 июля — 2 305, 21—27 июля — 2 349, с 28 июля по 3 августа — 2 308.

По мнению автора, рост вызовов может быть связан с сезонными заболеваниями и возвращениями омичей из отпусков.