Омичи стали чаще вызывать скорую помощь

Так, по данным БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», за период с 28 июля по 3 августа 2025 года бригады выполнили 5 946 вызовов, что на 5,5% больше, чем неделей ранее (21−27 июля), когда было зарегистрировано 5 642 обращения. Среднесуточная нагрузка увеличилась с 806 до 850 вызовов в день, достигнув максимального значения за последний месяц.