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В Омской области временно отключат воду в нескольких населенных пунктах

Воды не будет 6 августа до 23 часов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 августа 2025 года, в связи с проведением плановых работ по переврезке водопровода в микрорайоне Входной, будет временно прекращено водоснабжение в ряде населенных пунктов Омской области. Об этом сообщает пресс-служба «ОмскВодоканала».

Под отключение попадают поселки Лузино и Северный, деревня Петровка, а также ЗАО «Омский Бекон», Кировский детский дом-интернат, психоневрологический диспансер в поселке Северный и дачные участки СНТ «Движенец» и СНТ «Ветеран».

Ограничение подачи воды продлится с 4:00 до 23:00. Для обеспечения жителей питьевой водой будет организован подвоз в Кировский детский дом-интернат и поселок Северный.

Жителям рекомендуется заранее сделать необходимый запас воды.