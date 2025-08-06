В Омской области временно отключат воду в нескольких населенных пунктах

Сегодня, 6 августа 2025 года, в связи с проведением плановых работ по переврезке водопровода в микрорайоне Входной, будет временно прекращено водоснабжение в ряде населенных пунктов Омской области. Об этом сообщает пресс-служба «ОмскВодоканала».
Под отключение попадают поселки Лузино и Северный, деревня Петровка, а также ЗАО «Омский Бекон», Кировский детский дом-интернат, психоневрологический диспансер в поселке Северный и дачные участки СНТ «Движенец» и СНТ «Ветеран».
Ограничение подачи воды продлится с 4:00 до 23:00. Для обеспечения жителей питьевой водой будет организован подвоз в Кировский детский дом-интернат и поселок Северный.
Жителям рекомендуется заранее сделать необходимый запас воды.