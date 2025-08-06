Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Вячеслав Федорищев пообещал помочь «Акрону» с возведением стадиона

Глава региона заявил, что область окажет содействие «красно-черным» со строительством собственной арены.

Глава региона заявил, что область окажет содействие «красно-черным» со строительством собственной арены.

Ранее Вячеслав Федорищев говорил: стадион у «молодых и звонких» в Тольятти появится до 2030-го. Пока занимаются спортивной академией. Далее начнут обустраивать базу с шестью полями и тремя административными зданиями.

«Окажем содействие “Акрон Холдингу” в строительстве собственного стадиона», — написал в своем телеграм-канале глава Самарской области.

Добавил: приведут в порядок территорию около «Лада-Арены» и спорткомплекс «Олимп». В последнем играет и тренируется ГК «Лада».

«Делаем “Немов-Центр” — он будет именно в Тольятти. По договоренности с нашим прославленным чемпионом Олегом Саитовым создадим специализированный центр бокса. Через 3 недели проведем совещание по реализации наших планов», — резюмировал губернатор.

А в Самаре 9 августа организуют бесплатный транспорт для футбольных болельщиков.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше