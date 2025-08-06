Губернатор Вячеслав Федорищев пообещал помочь «Акрону» с возведением стадиона

Глава региона заявил, что область окажет содействие «красно-черным» со строительством собственной арены.
Ранее Вячеслав Федорищев говорил: стадион у «молодых и звонких» в Тольятти появится до 2030-го. Пока занимаются спортивной академией. Далее начнут обустраивать базу с шестью полями и тремя административными зданиями.
«Окажем содействие “Акрон Холдингу” в строительстве собственного стадиона», — написал в своем телеграм-канале глава Самарской области.
Добавил: приведут в порядок территорию около «Лада-Арены» и спорткомплекс «Олимп». В последнем играет и тренируется ГК «Лада».
«Делаем “Немов-Центр” — он будет именно в Тольятти. По договоренности с нашим прославленным чемпионом Олегом Саитовым создадим специализированный центр бокса. Через 3 недели проведем совещание по реализации наших планов», — резюмировал губернатор.
А в Самаре 9 августа организуют бесплатный транспорт для футбольных болельщиков.
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