25 передвижных резервных источников питания подготовили в Иркутской области

Иркутская электросетевая компания приобрела 25 мобильных дизель-генераторных установок, которые будут задействованы при ликвидации аварий. Их общая мощность около 7 МВт. Энергетики всегда смогут оперативно доставить и подключить ДГУ туда, где это необходимо, таким образом решая вопрос «узких мест». Резервные источники питания базируются в Иркутске и районе, Шелехове, Черемхово, Тулуне, Усть-Илимске, Братске, на острове Ольхон и в других территориях региона.
«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в полной мере реализуются мероприятия по улучшению надежности электроснабжения потребителей и качества электроэнергии, но всегда может произойти внештатная ситуация и на этот случай дизель-генераторы, как план “Б”, всегда в полной готовности», — отметил заместитель гендиректора — главный инженер Иркутской электросетевой компании Александр Хромцов.
Чаще всего мобильные генераторы используют при аварийных ситуациях, но время от времени их применяют при плановых работах с отключением оборудования, если без электроснабжения остаются особо важные социально-значимые объекты. В том числе больницы.
Напомним, за один вечер в поселке Карлук Иркутского района удары молнии вызвали несколько пожаров. В доме, который пронзил разряд, находилась 37-летняя Елена Литвинова с двумя дочерьми в возрасте 10 месяцев и 9 лет. Пока женщина спасала себя и детей, огонь перекинулся на соседей. Сегодня обе семьи остались без крыши над головой и даже одежды.