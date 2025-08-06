25 передвижных резервных источников питания подготовили в Иркутской области

Напомним, за один вечер в поселке Карлук Иркутского района удары молнии вызвали несколько пожаров. В доме, который пронзил разряд, находилась 37-летняя Елена Литвинова с двумя дочерьми в возрасте 10 месяцев и 9 лет. Пока женщина спасала себя и детей, огонь перекинулся на соседей. Сегодня обе семьи остались без крыши над головой и даже одежды.