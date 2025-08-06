Бродячие собаки держат в страхе жителей одного из районов Беларуси — что говорят в ЖКХ

Жители одного из районов Беларуси пожаловались на агрессивных бродячих собак, пишет «Мiнская праўда».
Об агрессивных бродячих собаках сообщили жители агрогородка Кухчицы в Клецком районе. О бродячих животных, которые терроризируют сельчан и уничтожают домашнюю птицу, местная жительница сняла и опубликовала видео в соцсетях, которое завирусилось.
А журналисты обратились за ответом в местное ЖКХ, где сказали, что в курсе сложившейся ситуации и пытаются решить проблему, в том числе проводя регулярные рейды по отлову безнадзорных животных.
— Мы все контролируем. Сегодня снова поедем туда, — заявил директор ЖКХ.
Но также на предприятии сказали, что именно в этом агрогородке трудно отлавливать бродячих собак из-за особенностей местности и поведения животных. Собаки прячутся, перемещаются, что, естественно, мешает работе службы.
Местные жители также хотят, чтобы ЖКХ понесло ответственность за ущерб, которые причинили бродячие животные. Но в ЖКХ напомнили, что обеспечение безопасности подворья является зоной ответственности собственника.
Накануне бешеная собака напала и искусала свою хозяйку в Брагинском районе: «Шерсть облезла, пена из пасти».
Кстати, недавно «Фауна города» сказала, сколько беспризорных животных отлавливают в Минске.
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