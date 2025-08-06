Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бродячие собаки держат в страхе жителей одного из районов Беларуси — что говорят в ЖКХ

ЖКХ отреагировало на нападения бродячих собак в одном из районов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Жители одного из районов Беларуси пожаловались на агрессивных бродячих собак, пишет «Мiнская праўда».

Об агрессивных бродячих собаках сообщили жители агрогородка Кухчицы в Клецком районе. О бродячих животных, которые терроризируют сельчан и уничтожают домашнюю птицу, местная жительница сняла и опубликовала видео в соцсетях, которое завирусилось.

А журналисты обратились за ответом в местное ЖКХ, где сказали, что в курсе сложившейся ситуации и пытаются решить проблему, в том числе проводя регулярные рейды по отлову безнадзорных животных.

— Мы все контролируем. Сегодня снова поедем туда, — заявил директор ЖКХ.

Но также на предприятии сказали, что именно в этом агрогородке трудно отлавливать бродячих собак из-за особенностей местности и поведения животных. Собаки прячутся, перемещаются, что, естественно, мешает работе службы.

Местные жители также хотят, чтобы ЖКХ понесло ответственность за ущерб, которые причинили бродячие животные. Но в ЖКХ напомнили, что обеспечение безопасности подворья является зоной ответственности собственника.

Накануне бешеная собака напала и искусала свою хозяйку в Брагинском районе: «Шерсть облезла, пена из пасти».

Кстати, недавно «Фауна города» сказала, сколько беспризорных животных отлавливают в Минске.

Еще в Гродно женщина и мужчина застряли в смотровой яме в гараже.

Также житель Гродно может сесть на четыре года за фото с чужой машиной на улице.