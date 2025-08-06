Аналог горного воздуха замедлил развитие болезни Паркинсона у мышей

«Нас порадовало то, что нам удалось не просто замедлить развитие болезни Паркинсона, но и исправить часть связанных с ней повреждений. Это говорит о существовании окна времени, в рамках которого нейроны ее носителей уже не работают нормальным образом, но при этом они не мертвы. Соответственно, мы сможем восстановить их работу, если произвести раннее вмешательство», — заявил профессор Гарвардского университета Вамси Мута, чьи слова приводятся в сообщении.