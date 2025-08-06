Аналог горного воздуха замедлил развитие болезни Паркинсона у мышей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Американские нейрофизиологи при проведении опытов на мышах обнаружили, что темпы развития болезни Паркинсона можно замедлить и восстановить нормальное управление конечностями при помощи аналога горного воздуха с относительно низкой долей кислорода. Об этом сообщила пресс-служба Института Брода.
«Нас порадовало то, что нам удалось не просто замедлить развитие болезни Паркинсона, но и исправить часть связанных с ней повреждений. Это говорит о существовании окна времени, в рамках которого нейроны ее носителей уже не работают нормальным образом, но при этом они не мертвы. Соответственно, мы сможем восстановить их работу, если произвести раннее вмешательство», — заявил профессор Гарвардского университета Вамси Мута, чьи слова приводятся в сообщении.
Как отмечают ученые, они пришли к такому выводу при проверке слухов о том, что болезнь Паркинсона значительно медленнее развивается у тех людей, которые живут на большой высоте над уровнем моря, а также реже поражает курильщиков, чем пациентов без этой вредной привычки. Это натолкнуло ученых на мысль, что гипоксия — хронический недостаток кислорода — может замедлять развитие нейродегенеративного заболевания.
Руководствуясь этой идеей, исследователи вырастили мышей с болезнью Паркинсона, разделили их на две группы и поместили в клетки, в одну из которых подавался нормальный воздух, а во вторую — газовая смесь с 11% концентрацией кислорода, что имитировало среду, характерную для гор высотой примерно в 4,8 тыс. м. Последующие наблюдения указали на огромную разницу в скорости развития болезни у той и другой группы грызунов.
У животных в нормальной среде обитания через три месяца после начала эксперимента развились тяжелые проблемы с контролем над движением конечностей, которые сопровождались массовой гибелью нейронов и другими характерными признаками развития болезни Паркинсона. В свою очередь, у мышей в «горной среде» не наблюдалось подобных эффектов, хотя сам по себе воздух с низкой концентрацией кислорода не замедлял формирования токсичных белковых клубков, предположительно, способствующих гибели нейронов.
Как предполагают нейрофизиологи, замедление развитие болезни Паркинсона было связано с тем, что митохондрии — главные клеточные энергостанции — в нейронах у носителей этого заболевания теряют способность справляться с излишками кислорода. Это приводит к его накоплению внутри нервных клеток и к учащению повреждений, связанных с оксидантами, что в конечном итоге и вызывает гибель нейронов. Это дает надежду на то, что препараты, вызывающие аналог гипоксии, смогут значительным образом замедлить развитие болезни Паркинсона или даже предотвратить появление ее видимых симптомов, подытожили биологи.
О болезни Паркинсона.
Болезнь Паркинсона развивается в результате разрушения черной субстанции в мозге — отдела, который вырабатывает гормон удовольствия дофамин и направляет его в двигательные центры в глубинных слоях мозга. Гибель его клеток приводит к тому, что человек начинает плохо двигаться, теряет баланс и испытывает боль при движении. Этот процесс сопровождается накоплением в клетках мозга двух типов белков, альфа-синуклеина и тау-белка.