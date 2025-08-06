В Каракалпакстане за рулём Captiva оказался ученик 7 класса

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто передал авто подростку.
По факту зафиксированного правонарушения были оформлены все необходимые процессуальные документы. В настоящее время материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
Инспекторы напоминают родителям: передача управления транспортом лицам, не достигшим установленного законом возраста, может повлечь серьёзные последствия — как для ребёнка, так и для окружающих. Безответственность взрослых в подобных ситуациях может обернуться трагедией.