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В Каракалпакстане за рулём Captiva оказался ученик 7 класса

Vaib.uz (Узбекистан. 6 августа). В Чимбайском районе Каракалпакстана инспекторы ДПС во время рейдовых мероприятий остановили автомобиль Captiva. Как выяснилось, за рулём находился… ученик 7-го класса.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто передал авто подростку.

По факту зафиксированного правонарушения были оформлены все необходимые процессуальные документы. В настоящее время материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Инспекторы напоминают родителям: передача управления транспортом лицам, не достигшим установленного законом возраста, может повлечь серьёзные последствия — как для ребёнка, так и для окружающих. Безответственность взрослых в подобных ситуациях может обернуться трагедией.