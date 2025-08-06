Врач объяснила, почему нельзя исключать жиры из рациона

Как уточнила врач, сочетание продуктов влияет на усвоение жиров и витаминов. Так, добавление оливкового масла к овощам улучшает абсорбцию витаминов A, D, E и K, а совместный прием жиров с клетчаткой повышает эффективность пищеварения. Также, по ее словам, прием омега-3 кислот в сочетании с физической активностью может усиливать процесс расщепления жира.