Врач объяснила, почему нельзя исключать жиры из рациона

Полному исключению жиров из рациона уделяется все больше внимания как части популярной диеты для снижения веса. Однако подобный подход может нанести организму серьезный вред.
Жиры относятся к основным макронутриентам наряду с белками и углеводами. По словам врача, они выполняют ряд критически важных функций: участвуют в формировании клеточных мембран, обеспечивают энергетические потребности организма (9 калорий на грамм), способствуют усвоению жирорастворимых витаминов — A, D, E и K, а также участвуют в выработке половых гормонов, включая эстрогены и тестостерон.
Отказ от жиров может спровоцировать целый комплекс нарушений. Среди них — ухудшение обмена веществ, выпадение волос, кожные проблемы, снижение иммунитета и гормональные сбои. Также может развиться дефицит витаминов, повыситься риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений психоэмоционального состояния.
Куликова подчеркнула, что вместо того, чтобы исключать жиры, нужно научиться выбирать их качественные источники. Вред организму наносят трансжиры, содержащиеся в промышленной выпечке и фастфуде, а вот мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, напротив, необходимы для здоровья.
К полезным жирам относятся мононенасыщенные — они содержатся в оливковом масле, авокадо, орехах и семенах. Эти вещества способствуют снижению уровня «плохого» холестерина и повышению уровня «хорошего». Полиненасыщенные жиры включают омега-3 и омега-6 кислоты, которые можно получить из жирной рыбы, льняного семени, чиа и грецких орехов. Эти компоненты поддерживают работу сердца и мозга.
Как уточнила врач, сочетание продуктов влияет на усвоение жиров и витаминов. Так, добавление оливкового масла к овощам улучшает абсорбцию витаминов A, D, E и K, а совместный прием жиров с клетчаткой повышает эффективность пищеварения. Также, по ее словам, прием омега-3 кислот в сочетании с физической активностью может усиливать процесс расщепления жира.
Куликова призвала отказаться от строгих ограничений и сосредоточиться на сбалансированном подходе.