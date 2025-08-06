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Скончался экс-вице-губернатор Нижегородской области Александр Батырев

Как сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, в среду, 6 августа, ушёл из жизни бывший вице-губернатор, Почётный гражданин региона Александр Батырев.

«Александр Васильевич был не просто управленцем, а настоящим лидером. Благодаря ему завод имени Свердлова преодолел сложные времена, а Нижегородская область добилась серьёзных успехов. Но важнее всего то, каким он был человеком — отзывчивым, внимательным к людям, готовым поддержать тех, кто в этом нуждался. Он помогал детским домам, развивал науку, заботился о коллективе», — прокомментировал Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента выразил уверенность, что дела Александра Батырева продолжат работать на благо региона.

СПРАВКА.

Батырев Александр Васильевич родился 20 ноября 1947 года в Свердловской области. Окончил Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова (1979 г.).

С 1969 года работал на Горьковском телевизионном заводе им. В. И. Ленина (ныне ОАО «Нител»), в 1995—1997 годах был его генеральным директором.

С 1997 года — первый замгубернатора, вице-губернатор Нижегородской области.

С 2001 года — главный советник полномочного представителя президента России по Приволжскому Федеральному округу.

С января 2005 года — гендиректор ФГУП «Завод имени Я. М. Свердлова» (г. Дзержинск Нижегородская обл.).

С 2007 года — вице-президент Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Кандидат экономических наук. Доцент.

Почётный радист СССР.

Почётный гражданин Нижегородской области (19.12.2006).

Награды: орден Дружбы (27.04.2002).