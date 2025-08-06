Скончался экс-вице-губернатор Нижегородской области Александр Батырев

«Александр Васильевич был не просто управленцем, а настоящим лидером. Благодаря ему завод имени Свердлова преодолел сложные времена, а Нижегородская область добилась серьёзных успехов. Но важнее всего то, каким он был человеком — отзывчивым, внимательным к людям, готовым поддержать тех, кто в этом нуждался. Он помогал детским домам, развивал науку, заботился о коллективе», — прокомментировал Евгений Люлин.
Спикер регионального парламента выразил уверенность, что дела Александра Батырева продолжат работать на благо региона.
СПРАВКА.
Батырев Александр Васильевич родился 20 ноября 1947 года в Свердловской области. Окончил Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова (1979 г.).
С 1969 года работал на Горьковском телевизионном заводе им. В. И. Ленина (ныне ОАО «Нител»), в 1995—1997 годах был его генеральным директором.
С 1997 года — первый замгубернатора, вице-губернатор Нижегородской области.
С 2001 года — главный советник полномочного представителя президента России по Приволжскому Федеральному округу.
С января 2005 года — гендиректор ФГУП «Завод имени Я. М. Свердлова» (г. Дзержинск Нижегородская обл.).
С 2007 года — вице-президент Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.
Кандидат экономических наук. Доцент.
Почётный радист СССР.
Почётный гражданин Нижегородской области (19.12.2006).
Награды: орден Дружбы (27.04.2002).