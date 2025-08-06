Скончался экс-вице-губернатор Нижегородской области Александр Батырев

«Александр Васильевич был не просто управленцем, а настоящим лидером. Благодаря ему завод имени Свердлова преодолел сложные времена, а Нижегородская область добилась серьёзных успехов. Но важнее всего то, каким он был человеком — отзывчивым, внимательным к людям, готовым поддержать тех, кто в этом нуждался. Он помогал детским домам, развивал науку, заботился о коллективе», — прокомментировал Евгений Люлин.