В Челябинске демонтируют иностранные вывески

Как рассказали на аппаратном совещании в администрации Челябинска, владельцы торговых заведений начали приводить к единому дизайн-коду вывески на зданиях. В Калининском районе только за последнюю неделю было демонтировано шесть информационных конструкций. По словам главы района Сергея Колесника, было осмотрено 26 объектов, было составлено пять актов о несоответствии законодательству.