В Челябинске демонтируют иностранные вывески

Как рассказали на аппаратном совещании в администрации Челябинска, владельцы торговых заведений начали приводить к единому дизайн-коду вывески на зданиях. В Калининском районе только за последнюю неделю было демонтировано шесть информационных конструкций. По словам главы района Сергея Колесника, было осмотрено 26 объектов, было составлено пять актов о несоответствии законодательству.
Кроме того, в этом же районе выявлено 26 незаконных объявлений, которые содержали рекламу сайтов, где продают наркотические вещества. Как рассказывал «МК-Челябинск», глава города поручил подключить к ликвидации таких надписей глав администраций, управляющие компании. Он потребовал организовать эту работу в кратчайшие сроки.
По словам Сергея Колесника, сотрудники администрации направили предпринимателям 119 уведомлений с требованием проверять фасады.
В Курчатовском районе выявили и удалили шесть таких незаконных надписей на торговых зданиях и 11 на многоэтажных домах, в Ленинском — 21 надпись, в Металлургическом — 38, в Советском закрасили 27 фасадов.