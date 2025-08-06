В Самаре откроются две сезонные ярмарки с продукцией от фермеров

С 22 августа в Самаре начнут работать сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки разместят у ДК «Октябрь» в посёлке Мехзавод и у музея им. Алабина на улице Ленинской, 142.
На двух площадках будет организовано 290 торговых мест. Свежие овощи, фрукты и ягоды смогут предложить местные фермеры, садоводы и предприниматели. Участниками могут стать как юридические лица и ИП, так и главы и члены КФХ, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
Заявки на участие принимаются до 8 августа сотрудники МП «Ярмарки Самары». Телефон для справок: (846) 332−14−97 (с 9:00 до 17:00, перерыв — с 12:30 до 13:30).
Сейчас в городе работают 20 круглогодичных муниципальных ярмарок. Всего там доступно 866 торговых мест для производителей. Адреса размещены на сайте администрации Самары.
Ранее мы писали, что в Самаре выделят 1,3 млрд рублей на развитие исторического центра.
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