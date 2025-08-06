В Самаре откроются две сезонные ярмарки с продукцией от фермеров

На двух площадках будет организовано 290 торговых мест. Свежие овощи, фрукты и ягоды смогут предложить местные фермеры, садоводы и предприниматели. Участниками могут стать как юридические лица и ИП, так и главы и члены КФХ, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.