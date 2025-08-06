Коммунальные проблемы Таганрога и других муниципалитетов взяли на контроль

— Мне известно об этой проблеме, и не только из обращения жителей, но и от главы города, которая тоже обратилась за помощью. Тема капиталоемкая — около 200 млн рублей требуется на капремонт. Большую часть — 151 млн рублей — выделим из резервного фонда областного бюджета, остальное добавит муниципальный бюджет, — сообщил Юрий Слюсарь.