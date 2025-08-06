Коммунальные проблемы Таганрога и других муниципалитетов взяли на контроль

Коммунальные проблемы Таганрога и других территорий Ростовской области возьмут под контроль. К такому решению областные власти пришли после жалоб людей, говорится на сайте донского правительства.
В Таганроге для нормализации теплоснабжения многоквартирных домов на улице Морозова планируют провести капитальный ремонт котельных и одиннадцати участков аварийных теплотрасс. Прошлой зимой температура в квартирах некоторых таганрожцев иногда опускалась до +13 градусов.
— Мне известно об этой проблеме, и не только из обращения жителей, но и от главы города, которая тоже обратилась за помощью. Тема капиталоемкая — около 200 млн рублей требуется на капремонт. Большую часть — 151 млн рублей — выделим из резервного фонда областного бюджета, остальное добавит муниципальный бюджет, — сообщил Юрий Слюсарь.
Работы намерены завершить до начала отопительного сезона. Выполнение поставленной задачи будет контролировать донское министерство ЖКХ.
Также властям известна ситуация с отключениями электричества в селе Высочино Азовского района. Там перепады энергоснабжения влияют на работу насосов, и из-за этого пропадает вода в домах. Зимой отключения оставляют людей еще и без отопления.
В 2026 году в селе планируют заменить опоры и другое электрооборудование. А в 2025 году энергетики укрепят провода и обрежут мешающие деревья, эти работы должны выполнить к сентябрю.
Юрий Слюсарь также поручил оборудовать уличное освещение на дороге к улице Ленина в хуторе Обуховка Азовского района до 1 декабря.
Подпишись на нас в Telegram.