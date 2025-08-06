В Китае создадут первый в стране институт барбекю

Цель инициативы — вывести уличную гастрономию на профессиональный уровень и подготовить до 1 000 квалифицированных мастеров барбекю в течение трех лет. Как уточняют в издании SCMP, учебная программа будет состоять из двух с половиной лет теории и полугодовой практики. В год планируется набирать от 50 до 100 студентов.
К участию приглашают выпускников средних школ, молодежь без постоянного обучения, а также действующих работников отрасли, желающих повысить квалификацию. Учебный курс включает не только изучение технологии приготовления блюд, но и основы предпринимательства. Выпускникам обещают выдать официальный сертификат о профессиональной подготовке.
Несмотря на кажущуюся необычность, проект опирается на значительный экономический потенциал. Только в Юэяне насчитывается более 2 000 заведений, специализирующихся на барбекю, с совокупным годовым оборотом свыше 2 млрд юаней (около 22 млрд рублей). По оценкам местной Ассоциации, отрасль обеспечивает до 50 000 рабочих мест.
По данным аналитиков Grand View Research, объем китайского рынка барбекю в 2024 году составил $421,9 млн, а к 2030 году он может достичь $606,5 млн (48 млрд рублей).
Тем не менее в соцсетях проект вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи посчитали инициативу странной. «Слишком вульгарно. Лучше сразу учиться у мастера на улице», — написал один из комментаторов. Другой пошутил: «А барбекю входит в стоимость обучения?».
В Ассоциации барбекю Юэяна подчеркивают, что отрасль долгое время оставалась в тени и воспринималась несерьезно. «Разумеется, сейчас возникают разные мнения, — говорит глава организации Мэн Иньшуай. — Но мы рассчитываем на устойчивое развитие отрасли и хотим расширить ее влияние через обучение и просвещение».
Набор студентов планируют открыть в следующем году, когда программа окончательно выйдет из стадии планирования.