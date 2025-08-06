В Китае создадут первый в стране институт барбекю

Цель инициативы — вывести уличную гастрономию на профессиональный уровень и подготовить до 1 000 квалифицированных мастеров барбекю в течение трех лет. Как уточняют в издании SCMP, учебная программа будет состоять из двух с половиной лет теории и полугодовой практики. В год планируется набирать от 50 до 100 студентов.