Футбольный эксперт Стипиди: «Крылья Советов» — команда Ракова

Павел Стипиди оценил игру 20-летнего Вадима Ракова за волжан. Также высказался о переходе 30-летнего Ивана Сергеева из «КС» в столичное «Динамо».
Сейчас «зелено-бело-синие» идут на втором месте в чемпионате с семью очками. Молодой форвард самарцев в трех турах забил четыре мяча и оформил один ассист. Нападающий лидирует по голевым действиям в лиге.
«Поздравляю Адиева с успешным стартом в РПЛ. Играл у меня в “Соколе”, “Тереке”, а “Анжи” стал тренировать, когда я ушел оттуда. В “Крыльях” и спортивный блок в целом сработал неплохо с приглашением футболистов. Посмотрите, что вытворяет Раков, как мальчишка раскрылся!», — заявил Стипиди.
В разговоре с изданием «Евро-Футбол. Ру» добавил:
«“Крылья” — команда Ракова. Но “Динамо” — не команда Сергеева. Даже “Зенит” был больше его клубом. Но в полной мере, конечно, “КС”. Сейчас такое время, когда каждый футболист хочет нормально заработать. С этой точки зрения чего Ивану было бы не перейти, раз поступило хорошее предложение? Тем более ему не 15 лет».
Недавно писали, что защитник «Спартака» Никита Чернов теперь уже точно пополнит состав волжан.
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