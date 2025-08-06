Футбольный эксперт Стипиди: «Крылья Советов» — команда Ракова

«“Крылья” — команда Ракова. Но “Динамо” — не команда Сергеева. Даже “Зенит” был больше его клубом. Но в полной мере, конечно, “КС”. Сейчас такое время, когда каждый футболист хочет нормально заработать. С этой точки зрения чего Ивану было бы не перейти, раз поступило хорошее предложение? Тем более ему не 15 лет».