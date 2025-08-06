Жара усилила испарение химических веществ на заводе «Титан» в Армянске

Аномально жаркая погода привела к тому, что на химическом предприятии «Титан» в Армянске произошло значительное повышение температуры в резервуаре для хранения кислот. Это привело к интенсивному испарению химических веществ.
Председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация находится под его личным контролем. Руководство предприятия уже предприняло необходимые меры, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
«Функционирует цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель подается около 80 тыс. куб. м пресной воды и порядка 1,2 тонны известковой суспензии для минимизации испарения», — рассказал Гоцанюк.
В настоящее время уровень жидкости в резервуаре находится на оптимальном уровне. Также ведется регулярный мониторинг состояния воздуха.
Содержание хлорида водорода в норме, диоксид серы и сероводород не обнаружены. Дополнительные замеры в селах Волошино и Суворово подтвердили отсутствие превышений.