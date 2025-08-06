Кубанцы увидят редкий парад планет в августовском небе

Жители Кубани и других южных и центральных регионов России смогут наблюдать редкое астрономическое событие — парад планет. В ночь на 10 августа, с 4.00 до 5.30 утра, в линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн. Об этом пишет Atas.info, передает ИА KrasnodarMedia.