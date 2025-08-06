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Кубанцы увидят редкий парад планет в августовском небе

Астрономическое явление будет видно перед рассветом при ясной погоде.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 765 мм рт. ст. +21°

Жители Кубани и других южных и центральных регионов России смогут наблюдать редкое астрономическое событие — парад планет. В ночь на 10 августа, с 4.00 до 5.30 утра, в линию выстроятся Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн. Об этом пишет Atas.info, передает ИА KrasnodarMedia.

Для наблюдения потребуется ясное небо. Лучшие условия — в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других центральных и южных регионах. Специалисты рекомендуют использовать бинокль, чтобы рассмотреть планеты лучше.

Парад планет — редкое явление, при котором несколько небесных тел выстраиваются в одну линию в небе. Полностью увидеть его невооружённым глазом сложно, но даже частичное наблюдение станет ярким впечатлением для любителей астрономии.

Как ранее сообщало информагентство, в начале месяца жителей Краснодарского края настиг непростой период — серия магнитных бурь на фоне аномально высоких температур. По данным солнечных обсерваторий РАН, первые геомагнитные возмущения начались уже 2—3 августа, достигнув пика 4−5 числа.