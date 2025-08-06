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Самарская область получит 23 новых автобуса ПАЗ Vector NEXT в ближайшее время

В Самарской области обновят парк общественного транспорта — региональный перевозчик ООО «Ирбис» получит 23 новых автобуса ПАЗ Vector NEXT.

В Самарской области обновят парк общественного транспорта — региональный перевозчик ООО «Ирбис» получит 23 новых автобуса ПАЗ Vector NEXT. Машины предоставлены Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

Автобусы произведены в 2025 году и поставляются по лизингу в рамках федеральной программы Минпромторга России, направленной на развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности.

ПАЗ Vector NEXT — это модель среднего класса длиной 8,8 метра. Автобусы оборудованы низкопольной задней частью и предназначены для городских маршрутов, включая перевозку пассажиров с ограниченными возможностями. Вместимость — до 71 человека. Для удобства посадки установлены двустворчатые задние двери.

Новая техника начнет работать на маршрутах внутри региона в ближайшее время.

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