Тарифы на «коммуналку» в Омске не вырастут больше, чем планировалось

По данным регионального регулятора, средний рост тарифов составил 14% при максимально возможном отклонении 2,1%. Это означает, что совокупный платеж за коммунальные услуги не превысит 16,1% для незначительного числа граждан. Регулирование тарифов осуществляется на федеральном уровне с учетом множества факторов: износа коммунальной инфраструктуры, роста цен на топливо, увеличения МРОТ (который за последние три года вырос на 50%). «Федеральное регулирование устанавливает строгие ограничения на рост платежей за коммунальные услуги. В первой половине этого года роста тарифов не было. Со второго полугодия для Омской области установлен средний рост 14% и максимально возможное отклонение 2,1%. То есть максимальный совокупный платеж не превысит 16,1%», — рассказал председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских.