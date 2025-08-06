Тарифы на «коммуналку» в Омске не вырастут больше, чем планировалось

По данным регионального регулятора, средний рост тарифов составил 14% при максимально возможном отклонении 2,1%. Это означает, что совокупный платеж за коммунальные услуги не превысит 16,1% для незначительного числа граждан. Регулирование тарифов осуществляется на федеральном уровне с учетом множества факторов: износа коммунальной инфраструктуры, роста цен на топливо, увеличения МРОТ (который за последние три года вырос на 50%). «Федеральное регулирование устанавливает строгие ограничения на рост платежей за коммунальные услуги. В первой половине этого года роста тарифов не было. Со второго полугодия для Омской области установлен средний рост 14% и максимально возможное отклонение 2,1%. То есть максимальный совокупный платеж не превысит 16,1%», — рассказал председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских.
Механизм гибкости тарифного регулирования предусматривает возможность изменения стоимости отдельных коммунальных услуг в пределах установленного индекса. Если стоимость одной услуги увеличивается, другая может снизиться, главное — общий рост платежей не должен превышать установленный индекс. Разницу ресурсоснабжающей компании компенсируют из областного бюджета. В Омской области действует более 400 ресурсоснабжающих организаций, и у каждой установлен свой новый тариф. Например, водоснабжение и водоотведение от «Омского водоканала» подорожали на 14%. С 1 июля стоимость питьевой воды составляет 27,78 рубля за кубометр (ранее — 24,37 рубля), а водоотведения — 31,94 рубля (ранее — 28,03 рубля).
Электроэнергия подорожала в среднем на 12%. Важно отметить, что в регионе сохраняются все региональные понижающие коэффициенты. Для домов с электроплитами и жителей сельских населенных пунктов действует максимальный понижающий коэффициент 0,7, дающий скидку 30%. Например, тариф для домов с электроплитами в сельской местности теперь составляет 4,38 рубля (ранее — 3 рубля 90 копеек).
Рост тарифов на сжиженный газ составил около 16%. «Омскоблгаз» — 50,45 рубля за кг (при наличии счётчика — 114,52 рубля за кубический метр), а «Омскгоргаз» — 51,9 рубля за кг (при наличии счётчика — 117,81 рубля).
Природный газ от основного поставщика — «Газпром Межрегионгаз Омск» — подорожал на 9%. Для потребителей, использующих газ для отопления, тариф составляет 7,58 рубля за кубометр (увеличение на 63 копейки), а для тех, кто использует газ только для приготовления пищи, — 12,27 рубля.
Большинство жителей региона оплачивают вывоз ТКО по льготным тарифам, которые значительно ниже экономически обоснованных. Их диапазон варьируется от 796 до 1350 рублей в зависимости от категории проживания и ранее установленных размеров. В среднем по области плата с человека вырастет на 20 рублей.