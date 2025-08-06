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В Башкирии заработал региональный Информационный центр Следственного комитета

В Уфе по поручению Бастрыкина открылся филиал Информационного центра СКР.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в соцсетях по поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина были открыты региональные филиалы Информационного центра ведомства. Соответствующе сообщество в соцсети Вконтакте появилось и в Башкирии.

Как пояснили в Следкоме по Башкирии, сообщество Информационного центра было создано для «оперативной связи со следственным управлением».

— Здесь вы можете получить актуальную информацию о деятельности следственного управления, сообщить о преступлении, направить обращение по волнующей ситуации, а также задать интересующие вопросы, — говорится в сообщении СКР по Башкирии.

Граждане могут обратиться в Информационный центр СУ СК России по Башкирии по «телефону доверия» 8 (347) 251−62−51, либо написать в личные сообщения сообщества «ИЦ СУ СК России по Республике Башкортостан».

Есть и другие способы подать заявление в Следком по Башкирии. Например, через интернет-приемную. Подробнее ознакомиться со всеми способами подачи заявления можно на странице сообщества.

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