Разработан юрист-ассистент на основе ИИ для помощи муниципальным служащим

Юрист-ассистент предназначен для помощи сотрудникам администраций муниципальных образований. Он может формировать ответы гражданам с разными вариантами ответов, проверять проекты решений и постановлений на соответствие законодательству, также генерировать типовые документы типа договоров, справок, протоколов с учетом последних изменений в федеральных законах. Также ассистент помогает анализировать запросы прокуратуры и надзорных органов и вносить изменения в устав муниципалитета за короткое время.