Разработан юрист-ассистент на основе ИИ для помощи муниципальным служащим

ЯКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Компания «Сахавизион», резидент ИТ-парка в Якутии, разработала и занимается внедрением юриста-ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ) для муниципальных служащих. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«В Якутии активно внедряется специализированный искусственный интеллект, разработанный для поддержки муниципальных служащих. Разработчики проекта подписали стратегическое соглашение с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), что позволит ускорить развитие и масштабирование технологии», — рассказали в компании.
Юрист-ассистент предназначен для помощи сотрудникам администраций муниципальных образований. Он может формировать ответы гражданам с разными вариантами ответов, проверять проекты решений и постановлений на соответствие законодательству, также генерировать типовые документы типа договоров, справок, протоколов с учетом последних изменений в федеральных законах. Также ассистент помогает анализировать запросы прокуратуры и надзорных органов и вносить изменения в устав муниципалитета за короткое время.
Система призвана стать практическим помощником в условиях реформы местного самоуправления. В данный момент идет тестирование в якутских городах Якутск, Мирный, Среднеколымск, также органах власти республики. Кроме того, систему тестируют в Бурятии, Приморском крае, Амурской, Новгородской и Псковской областях.