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Нарколог объяснил, почему экстрасенсы не помогут бросить курить

Около 7% россиян пробовали бросить курить с помощью экстрасенсов. Об этом сообщил психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев в беседе с 360.ru. Он предупредил, что такой подход может привести к срывам и другим последствиям.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

По словам врача, курение — это не привычка, а зависимость от психоактивного вещества. Никотиновая зависимость требует медицинского подхода, а не помощи людей с «особенными» способностями.

Пациенты, как утверждает Сараев, нередко обращаются за лечением после воздействия со стороны экстрасенсов. Среди методов — словесные внушения, отва́ры неизвестного состава, физический контакт и религиозная атрибутика.

Эксперт напомнил, что классическая схема лечения от зависимости включает медикаменты и психотерапию. При необходимости назначают антидепрессанты и другие препараты. Во всем мире именно психотерапия считается основным инструментом в борьбе с никотином.

Врач напомнил, что табачную зависимость бесплатно лечат в наркологических диспансерах. В каждом районе есть специализированный кабинет, помощь оказывается по полису ОМС. Мотивация бросить курить, как правило, возникает после ухудшения самочувствия. Молодежи важно не только запрещать курение, но и объяснять вред даже от вейпов и айкосов.

Поддерживать отказ от курения помогают информационные материалы, тесты на степень зависимости и приемы поведенческой терапии — например, отказ от курения в определенных ситуациях: утром, в машине или при детях.