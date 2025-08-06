Нарколог объяснил, почему экстрасенсы не помогут бросить курить

По словам врача, курение — это не привычка, а зависимость от психоактивного вещества. Никотиновая зависимость требует медицинского подхода, а не помощи людей с «особенными» способностями.
Пациенты, как утверждает Сараев, нередко обращаются за лечением после воздействия со стороны экстрасенсов. Среди методов — словесные внушения, отва́ры неизвестного состава, физический контакт и религиозная атрибутика.
Эксперт напомнил, что классическая схема лечения от зависимости включает медикаменты и психотерапию. При необходимости назначают антидепрессанты и другие препараты. Во всем мире именно психотерапия считается основным инструментом в борьбе с никотином.
Врач напомнил, что табачную зависимость бесплатно лечат в наркологических диспансерах. В каждом районе есть специализированный кабинет, помощь оказывается по полису ОМС. Мотивация бросить курить, как правило, возникает после ухудшения самочувствия. Молодежи важно не только запрещать курение, но и объяснять вред даже от вейпов и айкосов.
Поддерживать отказ от курения помогают информационные материалы, тесты на степень зависимости и приемы поведенческой терапии — например, отказ от курения в определенных ситуациях: утром, в машине или при детях.