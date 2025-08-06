Нарколог объяснил, почему экстрасенсы не помогут бросить курить

Врач напомнил, что табачную зависимость бесплатно лечат в наркологических диспансерах. В каждом районе есть специализированный кабинет, помощь оказывается по полису ОМС. Мотивация бросить курить, как правило, возникает после ухудшения самочувствия. Молодежи важно не только запрещать курение, но и объяснять вред даже от вейпов и айкосов.