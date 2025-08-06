Обломки ракеты упадут на территории Пермского края

Жителей Прикамья и Свердловской области предупредили о возможном падении обломков ракеты «Союз-2.1б» 20 августа 2025 года. Соответствующее уведомление о запуске распространило АО «ЦЭНКИ», информация поступила из администрации муниципального округа Карпинск Свердловской области.
Власти запретили находиться в зонах возможного падения обломков, включая Конжаковский горный массив, заповедник «Денежкин камень» и леса Красновишерского округа.
При работе ракетных двигателей топливо расходуется практически полностью, поэтому на землю падают пустые обломки. Они не представляют радиационной опасности, однако могут быть опасны для людей в местах падения.