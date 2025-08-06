РЭК: «Рост общей платы за коммунальные услуги для омичей вырос не более чем на 16,1%»

Как рассказал Русских, на формирование тарифа влияет множество факторов, как федеральных, так и региональных. К примеру, к первым относятся рост оптовых цен на топливо. По словам главы ведомства, эта составляющая занимает в тарифе от 50 до 80%, особенно ощутимо дорожали мазут и уголь. Влияет на тариф и индексация минимальной заработной платы. К числу региональных факторов относится общее состояние коммунальной инфраструктуры.