РЭК: «Рост общей платы за коммунальные услуги для омичей вырос не более чем на 16,1%»

Вчера, 5 августа, омичи уже начали получать платежки за коммунальные услуги, оказанные ресурсниками в июле. Цифры в них увеличились. Изменения прокомментировал глава РЭК Дмитрий Русских.
Что влияет на тариф?
Как пояснил Дмитрий Русский, ежегодное повышение тарифов предусмотрено на федеральном уровне, регион здесь является исполнителем.
«Поэтому главная задача РЭК при установлении тарифа соблюсти баланс интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций», — подчеркнул глава РЭК.
Как рассказал Русских, на формирование тарифа влияет множество факторов, как федеральных, так и региональных. К примеру, к первым относятся рост оптовых цен на топливо. По словам главы ведомства, эта составляющая занимает в тарифе от 50 до 80%, особенно ощутимо дорожали мазут и уголь. Влияет на тариф и индексация минимальной заработной платы. К числу региональных факторов относится общее состояние коммунальной инфраструктуры.
«Опоры линий электропередач, сети, оборудование — не секрет, что все это сильно изношено и нуждается в ремонте. При этом от чрезмерного роста тарифов население защищено индексами, ограничивающими рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги», — пояснил Русских.
Насколько выросли тарифы?
В первом полугодии нынешнего года тарифы на коммунальные услуги не повышались. С 1 июля 2025 года совокупный платеж за коммуналку вырос у омичей на 16,1% — в рамках утвержденного федеральным правительством в декабре 2024 года индекса предельного роста.
«При этом хочу подчеркнуть, что совокупный платеж на 16,1% вырос для незначительного числа жителей. Для большинства населения Омской области произошло повышение в пределах 14%», — рассказал глава Омской РЭК.
Кроме того, в Омской области действует более 360 льготных тарифов — разницу между льготными и реальными экономически обоснованными тарифами компенсирует областной бюджет. К примеру, в городе Омске льготные тарифы установлены на услуги по обращению с ТКО и на теплоснабжение.
В итоге с 1 июля плата за коммунальные услуги изменилась для омичей следующим образом:
— водоснабжение и водоотведение от АО «Омскводоканал» подорожало с 24,37 рублей до 27,78 рублей за куб — в среднем на 14%.
— теплоснабжение от АО «Тепловая компания» по собственным сетям — с 2443,96 до 2837,43 ₽/ Гкал.
— теплоснабжение от АО «Омск РТС» по сетям АО «Тепловая компания» — с 2296,07 до 2637,94 ₽/ Гкал.
— электроснабжение — с 5,58 до 6,27 ₽/кВт*ч, а для домов, где установлены электроплиты — с 3,90 до 4,38.
— тарифы на сжиженный газ от «Омской областной газовой компании» составили 50,45 ₽/кг и 114,52 рубля за кубометр, при наличии счетчиков, против прежних 43,46 ₽/кг и 98,65 ₽/куб.м.
— от «Омскгоргаза» 51,90 ₽/кг и 117,81 ₽/куб.м. против прежних 44,71 ₽/кг и 101,49 ₽/куб.м.
Полностью тарифы всех ресурсоснабжающих организаций региона доступны на сайте РЭК Омской области.
Перерасчета не будет.
Напомним, ранее предельный индекс роста тарифов планировалось повысить до 39,6% для 1−2% горожан.
Однако это решение было отменено. Как рассказал Дмитрий Русских, с просьбой о повышении тарифов в РЭК Омской области обратилась «Тепловая компания», планировавшая реализовать ряд ремонтных мероприятий масштабной инвестиционной кампании. Программа прошла все необходимые согласования и экспертизы, в том числе в администрации города и в горсовете.
«Хочу подчеркнуть, что повышение до 39,6% коснулось бы только 1% жителей, которые до этого платили на порядок меньше, чем большинство. Однако затем “Тепловая компания” отказалась от части мероприятий, скорректировала свою инвестпрограмму, и в связи с этим повышения до 39,6% не случилось», рассказал Дмитрий Русских.
Также глава ведомства пояснил, что так как отмена решения случилась еще до момента формирования платежей, никакого перерасчета не будет в июльских квитанциях омичам пришли вполне корректные тарифы, утвержденные для ресурсоснабжающих организаций на вторую половину 2025 года еще в декабре 2024 года.