Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главгосэкспертиза одобрила проект новой сцены МДТ

Проект новой сцены Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице, 7 в Петербурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Информация об этом появилась на сайте учреждения.

Строительство новой сцены МДТ планируется завершить в 2027 году. Ранее был продлен контракт на работы, заказчиком которых является публичная правовая компания «Единый заказчик».

«Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на откорректированную проектно-сметную документацию строящегося объекта — Новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы», — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе ППК.

Справка:

Новая сцена МДТ — один из известных петербургских долгостроев. Заказчиком проекта выступала Северо-Западная дирекция Минкульта, сначала контракт на 2,5 млрд рублей был заключен с компанией «Стройсоюз В», но договор был расторгнут из-за срыва сроков исполнения. В 2017 году конкурс за завершение строительства за 2,1 млрд рублей выиграла компания «Трансепт Групп».

В 2021 году функции заказчика были переданы от Минкульта созданной публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».