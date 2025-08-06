Главгосэкспертиза одобрила проект новой сцены МДТ

Информация об этом появилась на сайте учреждения.
Строительство новой сцены МДТ планируется завершить в 2027 году. Ранее был продлен контракт на работы, заказчиком которых является публичная правовая компания «Единый заказчик».
«Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на откорректированную проектно-сметную документацию строящегося объекта — Новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы», — прокомментировали «Фонтанке» в пресс-службе ППК.
Справка:
Новая сцена МДТ — один из известных петербургских долгостроев. Заказчиком проекта выступала Северо-Западная дирекция Минкульта, сначала контракт на 2,5 млрд рублей был заключен с компанией «Стройсоюз В», но договор был расторгнут из-за срыва сроков исполнения. В 2017 году конкурс за завершение строительства за 2,1 млрд рублей выиграла компания «Трансепт Групп».
В 2021 году функции заказчика были переданы от Минкульта созданной публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».