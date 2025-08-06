Главгосэкспертиза одобрила проект новой сцены МДТ

Новая сцена МДТ — один из известных петербургских долгостроев. Заказчиком проекта выступала Северо-Западная дирекция Минкульта, сначала контракт на 2,5 млрд рублей был заключен с компанией «Стройсоюз В», но договор был расторгнут из-за срыва сроков исполнения. В 2017 году конкурс за завершение строительства за 2,1 млрд рублей выиграла компания «Трансепт Групп».