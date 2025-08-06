Ученые Пермского политеха объяснили, почему летом мы чувствуем себя счастливее

— Стоит отметить, что при этом скандинавские страны занимают лидирующие места по уровню самоубийств, что в последнее время даже связывают с генетической предрасположенностью к такому поведению. В 2024 году Финляндия занимала четвертое место в Европе после Исландии, Польши и Австрии по уровню самоубийств среди молодежи в возрасте от 15 до 19 лет. Эволюционные механизмы, помогавшие выживать в суровом климате, могут влиять на работу гипоталамо-гипофизарной системы, которая отвечает за реакцию на стресс. Этот фактор ставит под сомнения их уровень счастья. С другой стороны зимы даже в самых северных странах Европы очень мягкие, если мы говорим о территориях, где расположена основная масса населения страны. В той же Финляндии почти все сосредоточено в самом теплом месте вокруг столицы Хельсинки, а на остальной территории страны почти никто не живет, — комментирует Валерий Литвинов.