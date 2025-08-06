МВД раскрыло детали изменений в ПДД для электросамокатов с 1 сентября в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве уточнили, что президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа, во вторник, подписал указ, который вносит изменения в Правила дорожного движения (подробнее мы писали здесь). В пресс-службе акцентировали внимание на том, что изменения вводятся по инициативе МВД для совершенствования организации дорожного движения, снижения аварийности в Беларуси, а также повышения культуры участников дорожного движения.
В стране с 1 сентября 2025 года велосипедисты и лица, которые передвигаются на средствах персональной мобильности (речь идет про электросамокаты, моноколеса, сигвеи и так далее), должны будут спешиваться в момент пересечения проезжей части дороги по пешеходному переходу. В отдельных случаях — при движении по велопереезду и велосипедной дорожке.
В МВД отметили, что корректируется понятие средств персональной мобильности. Так, к ним относятся только те, максимальная технически допустимая скорость которых не превышает 25 километров в час.
Кроме того, вводится запрет на движение средств персональной мобильности в пешеходных зонах, тротуарах в том случае, если их масса больше 35 килограммов. В пресс-службе добавляют: ехать со скоростью более 10 километров в час в населенном пункте разрешено только по велосипедным дорожкам.
В ведомстве отмечают, что разрешается установка шторок, жалюзи, пленочных покрытий на боковых и задних стеклах легковых автомобилей, но за исключением передних. Также были изменены требования к маркировке зимних шин авто.
«К таким не будут относиться изделия с маркировкой “Все сезоны”, — заметили в МВД.
Ранее мы писали, что в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач.
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