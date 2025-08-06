МВД раскрыло детали изменений в ПДД для электросамокатов с 1 сентября в Беларуси

В ведомстве уточнили, что президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа, во вторник, подписал указ, который вносит изменения в Правила дорожного движения (подробнее мы писали здесь). В пресс-службе акцентировали внимание на том, что изменения вводятся по инициативе МВД для совершенствования организации дорожного движения, снижения аварийности в Беларуси, а также повышения культуры участников дорожного движения.