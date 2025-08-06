Поставщик выплатил свыше 485 тысяч рублей администрации Усть-Кутского района

— В связи с ненадлежащей работой поставщика по контракту заказчик вынужден был отказаться от исполнения сделки в одностороннем порядке, впоследствии заключив аналогичный контракт с иной компанией по более высокой цене, что повлекло дополнительные затраты бюджетных средств, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.