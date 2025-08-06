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Поставщик выплатил свыше 485 тысяч рублей администрации Усть-Кутского района

Организация не выполнила обязательства по контракту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура провела проверку и защитила в суде интересы администрации Усть-Кутского муниципального образования. Согласно заключенному между сторонами контракту организация обязывалась доставить оборудование, но условия не выполнила.

— В связи с ненадлежащей работой поставщика по контракту заказчик вынужден был отказаться от исполнения сделки в одностороннем порядке, впоследствии заключив аналогичный контракт с иной компанией по более высокой цене, что повлекло дополнительные затраты бюджетных средств, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Арбитражный суд Приангарья встал на сторону администрации Усть-Кутского района. После вмешательства правоохранителей с недобросовестного поставщика взыскали ущерб в размере свыше 485 тысяч рублей.

Прокуратура также проконтролирует, чтобы средства были выплачены в полном объеме.