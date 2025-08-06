В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ

КУРСК, 6 авг — РИА Новости. Аллею роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск, а также заложили камень на месте возведения памятника героям, рисковавшим жизнью ради спасения других, передает корреспондент РИА Новости.
Аллею роз в память о погибших от рук ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск в приграничье региона.
«Это очень тяжелая, печальная дата. Она всегда будет с нами. 6 августа 2024 года. Дата, конечно, не сотрется со временем, и чем острее помнить, знать, чувствовать, тем выше гарантия, что это не повторится никогда», — заявил Хинштейн журналистам.
Кроме того, в областном центре возложили цветы и заложили памятный камень на месте, где будет стоять будущий памятник героям, спасавшим мирных жителей в курском приграничье.
«Будет стоять памятник. Памятник, посвященный героям, спасавшим других, рискуя с собой. В первую очередь людям, врачам, волонтерам, спасателям, обычным гражданским жителям, тех, кто, начиная с 6 августа, приходил на помощь, рисковал собой, прикрывал других. И таких людей огромное множество. И я вижу и безмерно горжусь, восхищаюсь тем, как много среди наших людей настоящих героев», — заявил в ходе церемонии врио губернатора региона.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.