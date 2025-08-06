В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ

«Будет стоять памятник. Памятник, посвященный героям, спасавшим других, рискуя с собой. В первую очередь людям, врачам, волонтерам, спасателям, обычным гражданским жителям, тех, кто, начиная с 6 августа, приходил на помощь, рисковал собой, прикрывал других. И таких людей огромное множество. И я вижу и безмерно горжусь, восхищаюсь тем, как много среди наших людей настоящих героев», — заявил в ходе церемонии врио губернатора региона.