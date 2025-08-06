В Челябинске продлили гидравлические испытания

С каждым днем эта цифра становится меньше. В пятый этап попали более 900 жилых и административных зданий.
В управлении ЖКХ администрации Челябинска отметили, что максимальный срок отключения — две недели, но скорее всего во многие дома горячая вода вернется раньше. Срок продлевают только из-за аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта, но подрядчики прикладывают все усилия для исправления ситуации.
На аппаратном совещании глава города Алексей Лошкин поручил своевременно сообщать челябинцам информацию о сроках и видах работ.
«Состояние многих труб вызывает серьезные опасения: металл такой ветхий, что даже приварить заплатку не к чему. В этом году теплоснабжающие организации не просто латают дыры, а меняют целыми участками», — отметил он.
Мэр рассказал, что в субботу пообщался с подрядчиками на проспекте Победы. Для обеспечения теплом еще одного дома им пришлось заменить 90 метров трубопровода.
Также в мегаполисе продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону: идет реконструкция магистральных теплосетей. Уже в эти выходные завершены работы на Свердловском проспекте и улице Энгельса. Несколько дней на этих участках было закрыто движение транспорта. Алексей Лошкин поблагодарил за оперативную работу специалистов компании «УСТЭК-Челябинск». Они в короткий срок не только завершили работы по профилю, но и восстановили дорожное полотно.
На аппаратном совещании затронули и тему завершения благоустройства. В этом сезоне по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» приводят в порядок 14 общественных пространств. Девять уже полностью готовы, пять объектов скоро сдадут. По программе «Инициативное бюджетирование» в городе преобразились 53 двора.