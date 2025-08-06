В Челябинске продлили гидравлические испытания

Также в мегаполисе продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону: идет реконструкция магистральных теплосетей. Уже в эти выходные завершены работы на Свердловском проспекте и улице Энгельса. Несколько дней на этих участках было закрыто движение транспорта. Алексей Лошкин поблагодарил за оперативную работу специалистов компании «УСТЭК-Челябинск». Они в короткий срок не только завершили работы по профилю, но и восстановили дорожное полотно.