Врач рассказала, какие продукты помогут пережить магнитные бури

По словам специалиста, на время магнитных бурь стоит отказаться от кофе, крепкого чая и энергетиков — они возбуждают нервную систему, повышают частоту сердцебиения и могут привести к тахикардии. Тем, кто обычно выпивает по две чашки кофе в день, стоит ограничиться одной. А еще лучше — заменить кофе на травяные чаи, например, из ромашки или листа черной смородины.