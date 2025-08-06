Врач рассказала, какие продукты помогут пережить магнитные бури

Магнитные бури могут вызывать слабость, скачки давления, головные боли и ухудшение сна. Чтобы помочь организму адаптироваться, важно не только снизить уровень стресса и больше отдыхать, но и пересмотреть рацион.
По словам специалиста, на время магнитных бурь стоит отказаться от кофе, крепкого чая и энергетиков — они возбуждают нервную систему, повышают частоту сердцебиения и могут привести к тахикардии. Тем, кто обычно выпивает по две чашки кофе в день, стоит ограничиться одной. А еще лучше — заменить кофе на травяные чаи, например, из ромашки или листа черной смородины.
Также рекомендуется временно исключить из меню соленую, жареную и жирную пищу, которая задерживает воду и перегружает пищеварительную систему. По мнению врача, шашлык в период магнитных бурь — не лучший выбор. Он переваривается медленно и вызывает тяжесть.
Вместо этого рацион следует строить на растительной пище — овощах, фруктах и «правильных» углеводах. Дианова посоветовала заменить десерты сухофруктами: курагой и черным изюмом. Эти продукты богаты микроэлементами, которые помогают организму адаптироваться к внешним воздействиям.
Отдельного внимания заслуживают ягоды темного цвета. Черника, ежевика, черный крыжовник и вишня — природные источники антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений, укрепляют сосуды и обладают мягким успокаивающим эффектом.
Дианова также подчеркнула важность водного баланса: чистая вода помогает справляться с головной болью и пониженным тонусом, которые часто сопровождают дни магнитной нестабильности.
Чтобы чувствовать себя лучше, врач советует готовиться к геомагнитным возмущениям заранее: следить за прогнозами, высыпаться, больше гулять на свежем воздухе и на это время пересматривать свой рацион.