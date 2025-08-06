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Врач рассказала, какие продукты помогут пережить магнитные бури

О продуктах, которые особенно полезны в это время и о тех, от которых лучше отказаться, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Магнитные бури могут вызывать слабость, скачки давления, головные боли и ухудшение сна. Чтобы помочь организму адаптироваться, важно не только снизить уровень стресса и больше отдыхать, но и пересмотреть рацион.

По словам специалиста, на время магнитных бурь стоит отказаться от кофе, крепкого чая и энергетиков — они возбуждают нервную систему, повышают частоту сердцебиения и могут привести к тахикардии. Тем, кто обычно выпивает по две чашки кофе в день, стоит ограничиться одной. А еще лучше — заменить кофе на травяные чаи, например, из ромашки или листа черной смородины.

Также рекомендуется временно исключить из меню соленую, жареную и жирную пищу, которая задерживает воду и перегружает пищеварительную систему. По мнению врача, шашлык в период магнитных бурь — не лучший выбор. Он переваривается медленно и вызывает тяжесть.

Вместо этого рацион следует строить на растительной пище — овощах, фруктах и «правильных» углеводах. Дианова посоветовала заменить десерты сухофруктами: курагой и черным изюмом. Эти продукты богаты микроэлементами, которые помогают организму адаптироваться к внешним воздействиям.

Отдельного внимания заслуживают ягоды темного цвета. Черника, ежевика, черный крыжовник и вишня — природные источники антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений, укрепляют сосуды и обладают мягким успокаивающим эффектом.

Дианова также подчеркнула важность водного баланса: чистая вода помогает справляться с головной болью и пониженным тонусом, которые часто сопровождают дни магнитной нестабильности.

Чтобы чувствовать себя лучше, врач советует готовиться к геомагнитным возмущениям заранее: следить за прогнозами, высыпаться, больше гулять на свежем воздухе и на это время пересматривать свой рацион.