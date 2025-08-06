В Перми состоится фестиваль, посвященный Дню строителя

Одним из самых ярких событий фестиваля станет уже традиционный конкурс профессионального мастерства строителей «НАСТРОЙ-2025». Участникам предстоит выполнить целый ряд практических заданий. В соревнованиях примут участие не только профессионалы, но и студенты-строители. Лучших определят в шести номинациях: монтажник, штукатур, каменщик, сварщик, командная номинация — на лучшую службу заказчика — и плиточник. Эта номинация появилась впервые.