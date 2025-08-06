Астроном Кошман опровергла информацию о параде планет 11 августа

«Это не парад планет, так как они не соберутся в узком секторе (20−30 угловых градусов). При этом указанные планеты видны на утреннем небе по одну сторону от Солнца не одно утро, а в течение всего августа. Следовательно, наблюдать их можно уже сейчас: с вечера — Сатурн, Нептун и Уран в телескоп, а под утро — Венеру и Юпитер, то есть пять планет, кроме Меркурия. 1 августа Меркурий прошел нижнее соединение с Солнцем, и в первой половине августа он пока теряется в солнечных лучах и постепенно удаляется от светила. Меркурий появится на небе ближе к 19 августа, и его можно будет наблюдать на утреннем небе низко над восточным горизонтом не более часа», — сказала исследователь корреспонденту ТАСС.