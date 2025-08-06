Астроном Кошман опровергла информацию о параде планет 11 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Парад планет 11 августа, о котором ранее сообщали несколько интернет-ресурсов, нельзя называть парадом, так как для этого его участники должны находиться в узком секторе неба. Указанные планеты видны по утрам в течение всего месяца, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщали о возможности наблюдения 11 августа «впечатляющего астрономического явления». Шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — в этот день выстроятся в условную линию, образуя «парад», говорилось в сообщениях. Наблюдать его предлагалось с 04:00 до 05:30 по местному времени.
«Это не парад планет, так как они не соберутся в узком секторе (20−30 угловых градусов). При этом указанные планеты видны на утреннем небе по одну сторону от Солнца не одно утро, а в течение всего августа. Следовательно, наблюдать их можно уже сейчас: с вечера — Сатурн, Нептун и Уран в телескоп, а под утро — Венеру и Юпитер, то есть пять планет, кроме Меркурия. 1 августа Меркурий прошел нижнее соединение с Солнцем, и в первой половине августа он пока теряется в солнечных лучах и постепенно удаляется от светила. Меркурий появится на небе ближе к 19 августа, и его можно будет наблюдать на утреннем небе низко над восточным горизонтом не более часа», — сказала исследователь корреспонденту ТАСС.
«Стоит также отметить, что только в один день и в какое-то определенное время парад планет наблюдаться не может», — уточнила астроном.