Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мусоросортировочный комплекс появится в Арзамасском округе

В Арзамасском округе Нижегородской области продолжается строительство нового мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном.

Источник: министерство экологии Нижегородской области

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии, на объекте уже завершено около 60% подготовительных работ. Сейчас строители закладывают фундамент под производственные и административные здания. Параллельно продолжается разработка грунта карты № 1. На площадке ежедневно трудятся более 60 специалистов.

По словам министра экологии и природных ресурсов региона Владимира Тужилина, подрядчик предоставил подробный план строительства, график финансирования и схему задействования рабочей силы.

Комплекс создается в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», главная задача которого сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Благодаря современному оборудованию на новом предприятии можно будет отбирать больше вторсырья и значительно снизить количество мусора, попадающего на полигон.

Ожидается, что запуск комплекса серьезно повлияет на экологическую ситуацию в регионе и задаст новый стандарт для предприятий, занимающихся переработкой отходов. Также предусмотрена санитарно-защитная зона, которая исключит вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Проект прошел государственную экологическую экспертизу и полностью соответствует действующим нормам.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит 2,6 млрд рублей на пятилетнюю программу обращения с отходами на 2025−2030 годы.