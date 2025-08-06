Мусоросортировочный комплекс появится в Арзамасском округе

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии, на объекте уже завершено около 60% подготовительных работ. Сейчас строители закладывают фундамент под производственные и административные здания. Параллельно продолжается разработка грунта карты № 1. На площадке ежедневно трудятся более 60 специалистов.