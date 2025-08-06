Мусоросортировочный комплекс появится в Арзамасском округе

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии, на объекте уже завершено около 60% подготовительных работ. Сейчас строители закладывают фундамент под производственные и административные здания. Параллельно продолжается разработка грунта карты № 1. На площадке ежедневно трудятся более 60 специалистов.
По словам министра экологии и природных ресурсов региона Владимира Тужилина, подрядчик предоставил подробный план строительства, график финансирования и схему задействования рабочей силы.
Комплекс создается в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», главная задача которого сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Благодаря современному оборудованию на новом предприятии можно будет отбирать больше вторсырья и значительно снизить количество мусора, попадающего на полигон.
Ожидается, что запуск комплекса серьезно повлияет на экологическую ситуацию в регионе и задаст новый стандарт для предприятий, занимающихся переработкой отходов. Также предусмотрена санитарно-защитная зона, которая исключит вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Проект прошел государственную экологическую экспертизу и полностью соответствует действующим нормам.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит 2,6 млрд рублей на пятилетнюю программу обращения с отходами на 2025−2030 годы.