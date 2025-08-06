Белорусский врач сказала, в каком нужно отдавать ребенка в школу

Врач привела результаты исследований, которые были проведены специалистами Белорусского государственного медицинского университета среди первоклассников. Так, полностью готовы к обучению были только 32%. У остальных детей преобладали игровые мотивы над учебно-познавательными. Также каждый четвертый ребенок испытывал проблемы в общении с одноклассниками. А почти у половины первоклашек был эмоциональный дискомфорт, неуверенность в себе, повышенный уровень тревожности.