Белорусский врач сказала, в каком нужно отдавать ребенка в школу

Заведующая отделением гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, врач-гигиенист Татьяна Островская сказала, в каком нужно отдавать ребенка в школу, передает агентство «Минск-Новости».
— Оптимальный возраст для поступления ребенка в первый класс — 6,5−7 лет, — уточнила врач.
Островская заметила, что шестилетние дети хуже приспосабливаются к новым условиям, чем семилетние. По ее словам, шестилеток в разы сложнее замотивировать на результат, так как они менее усидчивы.
Врач привела результаты исследований, которые были проведены специалистами Белорусского государственного медицинского университета среди первоклассников. Так, полностью готовы к обучению были только 32%. У остальных детей преобладали игровые мотивы над учебно-познавательными. Также каждый четвертый ребенок испытывал проблемы в общении с одноклассниками. А почти у половины первоклашек был эмоциональный дискомфорт, неуверенность в себе, повышенный уровень тревожности.
— Основные причины тяжелой адаптации ребенка к школе — завышенные требования со стороны педагогов, родителей, а также стресс и перегрузки, — пояснила врач.
Островская заметила, что готовность ребенка к школе оценивает медико-педагогическая комиссия (это происходит дважды — за год до поступления в первый класс и перед самим поступлением), однако окончательное решение остается за родителями.
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