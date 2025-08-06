В Красноярске автомобилист сбил мужчину на электросамокате: пострадавшему грозит штраф

Как сообщает портал «ЧП Красноярск», на видео с места происшествия видно, как мужчина на электросамокате пересекает дорогу в неположенном месте и попадает под колеса красного «Форда Фокус». Удар оказался сильным, и пострадавший с самокатом был отброшен на несколько метров.