В Красноярске автомобилист сбил мужчину на электросамокате: пострадавшему грозит штраф

В Красноярске произошел инцидент, в результате которого водитель автомобиля «Форд» сбил мужчину, выехавшего на дорогу на кикшеринговом самокате.
Как сообщает портал «ЧП Красноярск», на видео с места происшествия видно, как мужчина на электросамокате пересекает дорогу в неположенном месте и попадает под колеса красного «Форда Фокус». Удар оказался сильным, и пострадавший с самокатом был отброшен на несколько метров.
По информации ГАИ, авария произошла вечером 5 августа в районе дома по адресу Ястынская, 6 г. За рулем автомобиля находился 62-летний мужчина, а самокатчиком оказался 31-летний гражданин. Пострадавшего госпитализировали с травмами.
Кроме того, на него составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, что может обернуться штрафом в размере 800 рублей.