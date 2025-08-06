Синоптики назвали белорусский город, где прошел самый сильный ливень в июле 2025 года. Подробности приводит портал pogoda.by.
Согласно данным синоптиков, на протяжении июля на территории Беларуси наблюдались туманы, грозы, град диаметром 9 миллиметров (речь идет про Пинск). Что касается дождей, то они носили ливневый характер. В частности, очень сильный дождь до 94 миллиметров был зафиксирован в городском поселке Малевичская Рудня (Гомельская область). Самый сильный ливень зарегистрирован в Березино (выпало до 39,5 миллиметра осадков).
«На протяжении месяца было отмечено от 8 до 18 дождливых дней (дней с суммой осадков за сутки 1 мм и более) при норме 9−11 дней», — уточнили синоптики.
Вместе с тем количество осадков в первой декаде июля было близким к климатической норме. А во второй и особенно в третьей — наблюдалось избыточное увлажнение. Синоптики поясняют, что выпало 141% и 188% декадной нормы.
Кстати, Белгидромет сказал, как частые дожди летом повлияли на картофель в Беларуси.
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