Синоптики назвали белорусский город, где прошел самый сильный ливень в июле 2025

Согласно данным синоптиков, на протяжении июля на территории Беларуси наблюдались туманы, грозы, град диаметром 9 миллиметров (речь идет про Пинск). Что касается дождей, то они носили ливневый характер. В частности, очень сильный дождь до 94 миллиметров был зафиксирован в городском поселке Малевичская Рудня (Гомельская область). Самый сильный ливень зарегистрирован в Березино (выпало до 39,5 миллиметра осадков).