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В МГУ закрыли проект, посвященный разработке телепортов

Декан биологического факультета Михаил Кирпичников сообщил изданию RTVI, что официально такой структуры не существует. По его словам, за почти 20 лет на посту декана он впервые слышит об этом институте.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Сайт «Института исследований природы времени» просуществовал на поддомене МГУ более 25 лет. Он размещался по адресу chronos.msu.ru, использовал логотип университета и указывал адрес биологического факультета. На главной странице находилась благодарность центру телекоммуникаций и технологий МГУ за помощь в размещении ресурса.

Институт был основан биофизиком Александром Левичем, а после его смерти в 2016 году руководителем стал Игорь Булыженков. На сайте сообщалось о работе 24 «лабораторий-кафедр», включая «кафедру причинной механики» и «исследований сродства времени и психического». Основной деятельностью организации стали семинары — по нумерации их прошло более 850.

Темы встреч включали доклады о машине времени, торсионных полях, возможности получать информацию из будущего и телепортации. Один из участников заявлял, что видел живого стегозавра. Пропагандировались креационизм, эфиродинамика и другие теории, которые научное сообщество признает псевдонаучными.

Судя по видеозаписям, встречи проходили в аудиториях биофака МГУ. Уточнить, сколько сотрудников вуза участвуют в проекте, невозможно. Указано, что ученым секретарем является Дмитрий Рисник, ведущий научный сотрудник кафедры биофизики.

После запроса в пресс-службу университета сайт института перестал открываться. Официального ответа от МГУ пока не поступило. Последняя сохраненная поисковиками версия страницы датирована 3 августа.