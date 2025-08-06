В МГУ закрыли проект, посвященный разработке телепортов

Институт был основан биофизиком Александром Левичем, а после его смерти в 2016 году руководителем стал Игорь Булыженков. На сайте сообщалось о работе 24 «лабораторий-кафедр», включая «кафедру причинной механики» и «исследований сродства времени и психического». Основной деятельностью организации стали семинары — по нумерации их прошло более 850.