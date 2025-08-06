В МГУ закрыли проект, посвященный разработке телепортов

Сайт «Института исследований природы времени» просуществовал на поддомене МГУ более 25 лет. Он размещался по адресу chronos.msu.ru, использовал логотип университета и указывал адрес биологического факультета. На главной странице находилась благодарность центру телекоммуникаций и технологий МГУ за помощь в размещении ресурса.
Институт был основан биофизиком Александром Левичем, а после его смерти в 2016 году руководителем стал Игорь Булыженков. На сайте сообщалось о работе 24 «лабораторий-кафедр», включая «кафедру причинной механики» и «исследований сродства времени и психического». Основной деятельностью организации стали семинары — по нумерации их прошло более 850.
Темы встреч включали доклады о машине времени, торсионных полях, возможности получать информацию из будущего и телепортации. Один из участников заявлял, что видел живого стегозавра. Пропагандировались креационизм, эфиродинамика и другие теории, которые научное сообщество признает псевдонаучными.
Судя по видеозаписям, встречи проходили в аудиториях биофака МГУ. Уточнить, сколько сотрудников вуза участвуют в проекте, невозможно. Указано, что ученым секретарем является Дмитрий Рисник, ведущий научный сотрудник кафедры биофизики.
После запроса в пресс-службу университета сайт института перестал открываться. Официального ответа от МГУ пока не поступило. Последняя сохраненная поисковиками версия страницы датирована 3 августа.