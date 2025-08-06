Аэропорт Краснодара не получал распоряжений о возобновлении работы

КРАСНОДАР, 6 авг — РИА Новости. Распоряжений о возобновлении работы в адрес аэропорта Краснодара не поступало, кадровый состав держат укомплектованным, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
«Распоряжений о возобновлении работы в адрес международного аэропорта “Краснодар” не поступало. С февраля 2022 года и на протяжении всего периода ограничений полетов международный аэропорт “Краснодар” поддерживает высокую степень готовности к возможному возобновлению работы. Поддерживается укомплектованность всего кадрового состава аэропорта», — сказали агентству в пресс-службе.
Как сообщается, персонал воздушной гавани регулярно проводит тренировки и обучение для поддержания навыков и компетенций, часть сотрудников стажируется в аэропорту Сочи.
Отмечается также, что несмотря на закрытие, аэропорт работает по утвержденным регламентам, регулярно оценивается техническое состояние аэродромной техники и готовность аэродрома и терминалов.
«Летом 2024 года была отремонтирована дополнительная рулежная дорожка. А также проведён ремонт фасадов и привокзальной площади аэропорта. Все эти меры позволяют аэропорту “Краснодар” обеспечивать высокую готовность к возможному открытию», — добавили в пресс-службе авиагавани.
С 24 февраля 2022 года был введен режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части России. Была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Аэропорт Геленджика 18 июля 2025 года запустил авиасообщение по внутренним рейсам впервые за три года. В мае прошлого года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты.