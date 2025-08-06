Аэропорт Краснодара не получал распоряжений о возобновлении работы

«Распоряжений о возобновлении работы в адрес международного аэропорта “Краснодар” не поступало. С февраля 2022 года и на протяжении всего периода ограничений полетов международный аэропорт “Краснодар” поддерживает высокую степень готовности к возможному возобновлению работы. Поддерживается укомплектованность всего кадрового состава аэропорта», — сказали агентству в пресс-службе.