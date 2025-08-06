Создан биопрепарат для роста растений на засоленных почвах

«Специалисты кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УрФУ создали биопрепарат, который стимулирует рост растений и помогаем им справляться со стрессом. В основе препарата — PGP-бактерии (Plant Growth-Promoting Bacteria), которые ученые собрали на берегах соленого озера Атавлы в Курганской области. Главное, что удалось доказать биологам — бактерии и биопрепарат применимы к культурным растениям. Значит, их можно использовать для сельскохозяйственных культур, не приспособленных к росту в соленых и засушливых условиях и повышать таким образом их стрессоустойчивость и урожайность», — рассказали в пресс-службе.