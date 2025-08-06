Создан биопрепарат для роста растений на засоленных почвах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Биологи Уральского федерального университета (УрФУ) создали биопрепарат на основе бактерий из курганского озера Атавлы для роста сельскохозяйственных растений в условиях засоленности почвы. Ученые выяснили, что бактерии позволяют повышать стрессоустойчивость и урожайность, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Проблема засоления почв фиксируется в Узбекистане, Казахстане, Индии, Пакистане, США, Египте, Австралии, в России с ней сталкиваются в Калмыкии, Ставропольском крае и на юге Сибири.
«Специалисты кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УрФУ создали биопрепарат, который стимулирует рост растений и помогаем им справляться со стрессом. В основе препарата — PGP-бактерии (Plant Growth-Promoting Bacteria), которые ученые собрали на берегах соленого озера Атавлы в Курганской области. Главное, что удалось доказать биологам — бактерии и биопрепарат применимы к культурным растениям. Значит, их можно использовать для сельскохозяйственных культур, не приспособленных к росту в соленых и засушливых условиях и повышать таким образом их стрессоустойчивость и урожайность», — рассказали в пресс-службе.
В марте ученые сообщали, что выявили бактерии, которые смогут стать основой препарата. На текущем этапе исследователи уже смогли получить биопрепарат. Для этого PGP-бактерии культивировали и приготовили из них прототип. Руководитель исследования, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологии УрФУ Анастасия Тугбаева пояснила, что бактерии удалось выделить из лебеды простертой. «Эти бактерии вырабатывали ауксины, солюбилизировали фосфаты и были устойчивы к высоким дозам засоления», — рассказала она.
Заведующий лабораторией молекулярной и клеточной биотехнологии УрФУ Александр Ермошин добавил, что биологические испытания полученных штаммов проводятся на пшенице и ячмене, растения высадили как на чистые почвы, так и на почвы с хлоридным и сульфатным засолением. «Первые результаты показали, что полученные штаммы бактерий и биопрепарат на их основе усиливают скорость роста злаков в сравнении с необработанными и помогают растениям эффективно бороться со стрессовым фактором», — сказал он.
Проект реализуется при поддержке РНФ, Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.