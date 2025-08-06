Из Новосибирска запустят прямые автобусы до «Технопрома»

В Новосибирске запустят специальные маршруты до площадок XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Дорога до Экспоцентра будет занимать менее часа.
Так, от станции Обь специально для гостей форума будет работать подвозной маршрут до Международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр». Режим работы транспорта синхронизирован с расписанием электропоездов.
Время отправления автобуса от станции Обь: 9.10, 10.20, 11.20, 13.45, 14.40. Время отправления в обратном направлении от Экспоцентра: 11.40, 12.35, 13.20, 14.00, 16.30, 17.10, 18.10. Время в пути — 10 минут.
Помимо этого для гостей будет работать маршрут№ 111Э «Вокзал “Новосибирск-Главный” — аэропорт “Толмачево” и № 112 “метро “Площадь Маркса” — аэропорт “Толмачево”.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске на прежние маршруты вернулись четыре автобуса. Это связано с тем, что открыли участок улицы Пархоменко.