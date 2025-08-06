Самарские перевозчики жалуются на группы «Попутчики»

«В каждом сельском поселении созданы группы в сети “ВКонтакте”, в мессенджерах, которые называются “Попутчики”. По цене автобуса возят людей, забирают с остановок. Это сильно снижает выручку и рентабельность перевозчиков. Есть мысль, что надо закрывать все это дело, потому что работать невыгодно, — посетовал Вячеслав Ардатов. — Это ложится финансовой нагрузкой на бюджет муниципалитетов, потому что они субсидируют [перевозчикам] выпадающие доходы».