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Самарские перевозчики жалуются на группы «Попутчики»

Группы «Попутчики» в социальных сетях представляют угрозу для автобусных перевозчиков в Самарской области. Такая информация прозвучала на стратегической сессии «Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года», прошедшей во вторник, 5 августа.

Проблему озвучил директор и совладелец кинельского ООО «ЛогистикаСервис» Вячеслав Ардатов.

«В каждом сельском поселении созданы группы в сети “ВКонтакте”, в мессенджерах, которые называются “Попутчики”. По цене автобуса возят людей, забирают с остановок. Это сильно снижает выручку и рентабельность перевозчиков. Есть мысль, что надо закрывать все это дело, потому что работать невыгодно, — посетовал Вячеслав Ардатов. — Это ложится финансовой нагрузкой на бюджет муниципалитетов, потому что они субсидируют [перевозчикам] выпадающие доходы».

Еще одной проблемой он назвал уменьшение числа пассажиров в сельской местности, связанное с перетоком людей в агломерации.

На стратсессии было решено обсудить проблемы перевозок в сельской местности отдельно.