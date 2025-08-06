В Беларуси разрешили тонировку и шторки на стеклах авто, но есть нюанс

«Хочу предупредить всех водителей, что ГАИ будет очень пристально отслеживать и пресекать правонарушения, когда водители наносят пленочные покрытия на передние стекла авто. За такое нарушение правил дорожного движения предусмотрена ответственность. Мы будем занимать более принципиальную и жесткую позицию по этому вопросу. Транспортные средства с нанесенной пленочным покрытием на передних стеклах могут даже помещаться на охраняемую стоянку, признаваться вещественным доказательством и до окончания административного процесса будут там находиться. Задняя тонировка боковых и задних стекол в Беларуси разрешается, по передним — еще более пристальное внимание», — подробно разъяснил особенности нововведений в ПДД представитель главного управления ГАИ Министерства внутренних дел.