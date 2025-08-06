Температура воды в Волге у Самары опускается уже ниже +24 градусов 6 августа

В Самарской области после кратковременного похолодания и прошедших дождей немного понизилась температура воды в реках и водохранилищах. Рассказываем, насколько остыла Волга 6 августа. Данные предоставляет ФГБУ «Приволжское УГМС».
После непродолжительного периода дождей Волга у берегов Самары слегка остыла — температура воды в районе Саратовского водохранилища опустилась до +23,5 °C. Чуть прохладнее стало и на Куйбышевском водохранилище у Тольятти: здесь вода прогревается до +24 °C, хотя ещё недавно была около +25 °C.
Ближе к Сызрани, у Саратовского водохранилища, Волга тоже стала бодрее — здесь зафиксирована температура воды +24,5 °C.
Напомним, завтра, 7 августа, в Самарской области ожидается жаркая, но дождливая погода. Днём температура поднимется до +28 °C, несмотря на кратковременные осадки.
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