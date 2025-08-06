Температура воды в Волге у Самары опускается уже ниже +24 градусов 6 августа

После непродолжительного периода дождей Волга у берегов Самары слегка остыла — температура воды в районе Саратовского водохранилища опустилась до +23,5 °C. Чуть прохладнее стало и на Куйбышевском водохранилище у Тольятти: здесь вода прогревается до +24 °C, хотя ещё недавно была около +25 °C.