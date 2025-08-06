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297 проверок при обороте пестицидов провели в Иркутской области

Выявлены серьезные нарушения среди сельхозпроизводителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с начала 2025 года проведено 297 проверок в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщают в пресс-службе межрегионального Управления Россельхознадзора.

Были выявлены серьезные нарушения среди сельхозпроизводителей. Установлено несоблюдение регламентов применения пестицидов, использование агрохимикатов без учета состояния почвы, недостоверная отчетность в системе «Сатурн» и отсутствие своевременного уведомления населения и пчеловодов о предстоящих обработках.

Приняты меры по устранению нарушений. Выдано 25 предписаний, составлено 43 протокола, назначено 33 штрафа на общую сумму 82 тысячи рублей, объявлено 194 предостережения.

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