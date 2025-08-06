Омский священник возглавил экспедицию в горы Монголии ко Дню Крещения Руси

Руководитель православного историко-краеведческого клуба «Тритонны» иерей Иоанн Костюк поднялся в горы Монголии. Экспедиция была приурочена к большому православному празднику — Дню Крещения Руси.
Иоанн Костюк.
Целью группы прихожан стало восхождение на одну из высочайших вершин региона — гору Цамбагарав, чья высота достигает 4210 метров. 27 июля альпинисты покорили пик Цаст, самую высокую точку массива. На вершине состоялся торжественный молебен, посвященный святому равноапостольному князю Владимиру, который сыграл ключевую роль в принятии христианства на Руси.
Иоанн Костюк.
В память об этом значимом событии на вершине была оставлена капсула с запиской, которая станет символическим свидетельством духовного подвига участников экспедиции.
Ранее мы рассказывали, что в Омске привезут Абалакскую икону Божией Матери, ранее принадлежавшую Колчаку.