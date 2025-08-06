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Полузащитник Константин Марадишвили может присоединиться к «Акрону»

Этим летом 25-летний футболист мог присоединиться к «Крыльям», но в итоге сделку не оформили. Теперь появился вариант с переходом в тольяттинский клуб по договору аренды.

Этим летом 25-летний футболист мог присоединиться к «Крыльям», но в итоге сделку не оформили. Теперь появился вариант с переходом в тольяттинский клуб по договору аренды.

Константин Марадишвили принадлежит столичному «Локомотиву». За него провел 68 матчей, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передач. До этого был в ЦСКА.

Минувший сезон провел в «Пари НН» по договору аренды. Всего выходил на поле за нижегородцев пять раз. Подвели травмы. Результативными действиями не отметился.

Летом пробовал себя в «Крыльях». Стороны даже были близки к заключению сотрудничества. А экс-замгендиректора «зелено-бело-синих» Руслан Пименов говорил о полноценном трансфере. Однако в середине июля все сорвалось.

При этом журналист «СЭ» Дмитрий Барулев пишет, что Константин пополнит состав «красно-черных». Это будет аренда до конца нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. По его данным, Марадишвили находится в расположении «молодых и звонких».

Недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что регион поможет «Акрону» со строительством стадиона.

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